di Alessandro Gentiletti

già consigliere comunale – Terni

Dall’opposizione di centrodestra in Regione mi dividono tante cose, a partire da storia, visione di società, valori e ideali. Devo però riconoscere che quella opposizione è fatta di persone preparate ed è stata, finora, efficace. Non solo: oggi quella opposizione – che lo si voglia o no, in assenza di altri – rappresenta anche tanti di noi di sinistra che non ci riconosciamo in una manovra fiscale iniqua e inutile. Una manovra che va a colpire pensionati, lavoratori dipendenti e famiglie monoreddito che guadagnano anche 1.500 euro, soprattutto con una progressività fuori dalla realtà concreta. Bene fanno quelle forze sindacali e quei leader, anche di sinistra che, immuni al suono delle sirene del reggimento, protestano e antepongono la difesa dei lavoratori e dei contribuenti all’appartenenza politica. Non lasciamoli soli. Non lasciamo questa battaglia alla destra.