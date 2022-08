Getta la cenere del barbecue e causa rogo di un ettaro: denunciato imprenditore

Ha gettato cenere e carbone di un barbecue all’interno di alcuni sacchi. Ma il materiale non era perfettamente spento ed ha causato un incendio di sterpaglie nella zona di Pistrino (Citerna). I carabinieri della locale stazione hanno indagato sull’accaduto e sono risaliti al responsabile, denunciandolo. Si tratta di un imprenditore del posto.

Le fiamme

Le fiamme hanno interessato sterpaglie in un ettaro di campo adiacante ad alcune abitazioni. I vigili del fuoco hanno spento il tutto, quindi l’indagine dell’Arma e la scoperta: «Il presunto autore del gesto – sottolineno i carabinieri – è stato identificato in una persona del posto che, incautamente, avrebbe depositato i carboni di un barbecue della sera precedente credendoli spenti. Considerata l’attuale situazione climatica, il gesto è stato considerato estremamente grave». L’uomo è stato pertanto denunciato alla procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di incendio.