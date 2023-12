Gian Maria Pastura miglior studente di Terni 2022/2023 per il Rotary

È Gian Maria Pastura, diplomato presso il liceo classico ‘Tacito’ di Terni, lo studente più brillante della città: a lui è stato assegnato il premio Rotary Terni. Gian Maria vanta un curriculum esemplare che sfiora la media del 10 in tutti gli anni di corso, con valutazione massima all’esame di Stato e moltissime competizioni accademiche, su tutte le olimpiadi della matematica, i giochi della chimica, le gare di logica dell’università Bocconi, il Grande Certamen Taciteum che lo ha visto vincitore. Studia medicina presso l’università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli di Roma. Profondamente appassionato di viaggi e letture, soprattutto dei classici latini e greci, ama visitare musei e gallerie d’arte. Del liceo classico ha amato le materie e gli stimoli che questa prestigiosa scuola ha saputo fornirgli; è proprio qui che ha scoperto passioni e interessi, anche visitando i reparti dell’azienda ospedaliera nell’ambito del progetto ministeriale ‘Biologia con curvatura biomedica’, che ha poi inciso sulla sua scelta universitaria. A Roma sta cercando il suo futuro, tra i banchi di un’università che confida lo formi sia nell’ambito accademico che sul piano umano. Ragazzo serio e determinato, Gian Maria Pastura ha avuto l’onore di ricevere dal presidente del Rotary Club di Terni, Francesco Montalbano Caracci, alla presenza dell’assessore all’istruzione e servizi sociali Viviana Altamura e dei dirigenti scolastici della città, l’ambito premio Rotary Terni che lo dichiara il migliore diplomato della città di Terni per l’anno scolastico 2022/2023, assegnandogli una borsa di studio di 2 mila euro che sarà libero di utilizzare per finalità di promozione delle sue attitudini e competenze personali e professionali, in linea con il proprio progetto di vita. La cerimonia si è svolta martedì 19 dicembre presso l’hotel Garden, nel corso della tradizionale cena degli auguri di Natale del Rotary Club Terni. Il premio è bandito annualmente con l’intento di incentivare il merito e concorrere alla promozione della leadership giovanile, con il coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli istituti scolastici superiori della città, che provvedono a fornire il nominativo del diplomato con la migliore valutazione nell’ambito del loro istituto.

