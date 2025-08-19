Giovanni Cardarello

È stata inaugurata lo scorso fine settimana la nuova area polivalente del Comune di Giano dell’Umbria realizzata dall’amministrazione comunale nella frazione di Montecchio.

L’area, da tempo in disuso, e oggetto di polemiche e dibattito social per via del degrado che vi si era generato, è stato recuperato grazie a un investimento di oltre 620 mila euro. Investimento a valere su fondi Psr e di bilancio comunale, nell’ambito di un progetto finanziato in sinergia con il Comune di Gualdo Cattaneo.

L’evento dell’inaugurazione si è svolto in occasione della tradizionale celebrazione di San Rocco, nell’ambito della rassegna ‘Giano d’Estate’. Al taglio del nastro della nuova area polivalente hanno partecipato la banda musicale ‘Santa Cecilia’, che con un ricco repertorio ha aperto l’evento, l’assessore ai lavori pubblici, Jacopo Barbarito e il sindaco di Giano dell’Umbria Manuel Petruccioli.

Dopo la benedizione della struttura e l’inaugurazione ufficiale festa per tutti grazie al rinfresco offerto dall’Università Agraria di Montecchio, in collaborazione con la pro loco. «Abbiamo riqualificato un luogo che da anni non aveva una destinazione – ha spiegato il sindaco del comune della Valle Umbra – acquistando al contempo biciclette elettriche e l’area dove si trovano gli scavi della villa romana di Rufione. Questa nuova struttura sarà strategica per la comunità locale e consentirà di avere uno spazio aperto attrezzato per un’ampia tipologia di eventi».