Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando era stata segnalata alla polizia di Stato la presenza, presso l’ospedale ‘San Giovanni Battista’ di Foligno, di un 56enne vittima di un pestaggio brutale. L’uomo aveva riportato un grave trauma cranico-facciale con prognosi di 60 giorni. Per questo sono partite le indagini del commissariato folignate che hanno fatto luce sull’accaduto.

In pratica, come riporta una nota della questura di Perugia, i fatti erano accaduti a Giano dell’Umbria dove il 56enne aveva avuto una violenta lite con un 49enne originario della Romania, nata dal comportamento del cane di quest’ultimo. Il primo aveva contestato l’aggressività dell’animale, che aveva spaventato i suoi animali domestici, e il padrone del cane – per tutta risposta – aveva prima lanciato un oggetto di plastica contro il 56enne e poi, quando quest’ultimo era sceso in strada per chiedere spiegazioni, lo aveva picchiato brutalmente colpendolo ripetutamente al volto con calci e pugni, per poi allontanarsi.

L’uomo ferito era stato portato in ospedale da un vicino di casa e, a seguito degli accertamenti della polizia di Stato, il 49enne è stato denunciato alla procura di Spoleto per lesioni personali gravi e aggravate dai futili motivi.