‘Giochiamo per la vita’ rinviata, ma il ricordo è sempre vivo

Dopo 11 emozionanti edizioni la manifestazione motorio-sportiva ‘Giochiamo per la vita – Martina Forever’, causa emergenza Covid-19, non si svolgerà. L’iniziativa promossa dalla direzione didattica ‘G. Mazzini’ di Terni, che nelle due ultime edizioni è stata svolta all’interno dello stadio ‘Liberati’, rappresenta un appuntamento dall’elevata valenza educativa, formativa, umana e sociale. Tutti al termine dell’anno scolastico, nel tempo, quasi mille alunni della scuola dell’infanzia e primaria, sono stati impegnati in una esibizione motorio-sportiva dove il valore ludico ha rappresentato il filo conduttore insieme al ricordo di Martina, una bambina della stessa scuola precocemente scomparsa. L’Ufficio scolastico regionale – Coordinamento per l’educazione fisica e sportiva -, che fin dall’inizio ha supportato l’iniziativa, ha voluto ricordare l’evento con una targa ricordo consegnata ai genitori di Martina nel giorno della ricorrenza, con l’auspicio che il prossimo anno la gioia dei bambini ed il ricordo di Martina siano di nuovo protagonisti di una bellissima festa.

Condividi questo articolo su