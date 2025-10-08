Domenica 12 ottobre, Carsulae apre le sue porte ai bambini e alle famiglie per una giornata all’insegna della storia, della creatività e della scoperta. La Giornata delle famiglie al museo propone il laboratorio ‘Per piccina che tu sia’, un percorso interattivo che intreccia archeologia, natura e immaginazione, promosso dal Rti di gestione del centro visita – L’Orologio società cooperativa e Coop sociale Alis – in collaborazione con i Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria e con il Comune di Terni.

L’attività inizierà con una passeggiata nell’area archeologica, durante la quale bambini e genitori potranno scoprire i principali edifici pubblici della città romana: dal teatro e dall’anfiteatro al foro, dalle tabernae ai templi fino alla basilica. L’attenzione si concentrerà poi sulla nuova domus recentemente riportata alla luce, un’occasione per riflettere su ciò che ancora manca: le abitazioni dei cittadini. Guidati dagli operatori, i partecipanti saranno invitati a immaginare la vita quotidiana nell’antica Carsulae, tra mito, realtà e fantasia, dando forma a un racconto collettivo sulla casa e la famiglia in epoca romana.

Il percorso proseguirà al Centro visita e museo ‘Umberto Ciotti’, dove sarà proiettato un video con la ricostruzione digitale della città e sarà possibile osservare da vicino oggetti di uso domestico rinvenuti negli scavi: lucerne, frammenti ceramici, elementi decorativi e utensili che raccontano la dimensione più intima della vita a Carsulae. I bambini potranno quindi dare libero sfogo alla loro fantasia, realizzando la loro ‘Carsulae immaginaria’. Con carta, colori e materiali naturali, costruiranno la casa dei loro sogni, ispirandosi alla poetica creativa di Bruno Munari, creando spazi, mosaici e decorazioni che raccontano la vita, il gioco e la fantasia nell’antica città romana. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] oppure tramite WhatsApp al numero 345.6983825.