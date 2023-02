Giornata di raccolta del farmaco: in provincia di Terni aderiscono 18 farmacie

Anche quest’anno, si svolgerà la Grf – Giornata di raccolta del farmaco. Durerà una settimana, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio. In oltre 5.200 farmacie che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell’iniziativa e l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti (479.470 confezioni nel 2022, pari a un valore di 3.819.463 euro) saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400 mila persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Nella provincia di Terni la raccolta si svolgerà in 18 farmacie (Aita, Betti, Cipolla, Comunale 6, Comunale Ospedale 1, Comunale Ospedale 2, Mariani, Monti, Nuova e Rotondi a Terni; Bettelli ad Avigliano; Bettelli a Casteltodino; Bonanni ad Amelia; Brutti ad Acquasparta; Cascelli a Ferentillo; Frisoni ad Orvieto sc.; Sant’Andrea ad Orvieto, Tedeschini a Fabro sc). I farmaci raccolti sosterranno nove realtà del territorio che si prendono cura di circa 800 bisognosi. Durante l’edizione del 2022, sono state raccolte 1.260 confezioni (pari a un valore di oltre 9.800 euro). L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di oltre 18 mila farmacisti (titolari e non) che, oltre a ospitare la Grf, la sostengono con erogazioni liberali. Anche quest’anno sarà supportata da più di 22 mila volontari.

