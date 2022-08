Giovane deruba operai Arrestato grazie ad un cittadino ‘attento’

Si è reso conto che quel giovane aveva appena rubato i borselli di due operai che stavano ristrutturando una casa a Ciconia, ad Orvieto, e ha chiamato subito la polizia. Così sul posto – il fatto risale allo scorso 9 agosto – si sono portati gli agenti del commissariato. Che in piazzale Matteotti hanno trovato l’autore della segnalazione e il presunto ladro, mai perso di vista dal cittadino. Il giovane, incalzato dalla polizia, ha confessato tutto e, insieme agli agenti, ha ripercorso a ritroso la strada fatta a piedi, indicando i vari cespugli dove aveva nascosto la refurtiva: portafogli, carte di credito, telefoni cellulari e un orologio di lusso. Tutto il nateriale è stato restituito ai legittimi proprietari, mentre il ladro è stato arrestato per furto aggravato. Il tribunale di Terni ha poi convalidato l’arresto applicando la misura dell’obbligo di firma. «Ancora una volta – spiega la questura di Terni in una nota – la polizia di Orvieto si avvale della collaborazione di un cittadino responsabile, pilastro fondamentale per la comprensione della partnership tra società civile e forze dell’ordine. L’auspicio è che sempre più e sempre prima, tutti i cittadini arrivino a consolidare l’idea che le forze dell’ordine rappresentano un alleato e non già uno strumento autoritario esclusivamente repressivo».

