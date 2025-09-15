di M.L.S.

Il contatto umano più che le grandi produzioni, la passione per il tartufo e per la sua terra. Federico Virili è un giovane imprenditore ternano che ha deciso di investire proprio sulla sua passione e ha aperto un’azienda che ruota tutta attorno a una tartufaia di oltre un ettaro, con più di 300 piante micorrizate. Un prodotto che rappresenta l’Umbria nel mondo, per l’appunto il tartufo, una scommessa per Federico che a 27 anni ha deciso di trasformare la sua passione in un progetto concreto e innovativo: ITA Truffle.

In un territorio dove operano grandi aziende del settore, note in tutta Italia e all’estero, ITA Truffle ha scelto una strada diversa: piccola produzione, qualità artigianale e legame diretto con il cliente. Federico preferisce «il contatto umano, la trasparenza e la possibilità di raccontare personalmente ogni fase, dalla raccolta in tartufaia al barattolo».

«Avevo 7 anni – racconta – quando mio padre mi portava nei boschi per la raccolta del tartufo. Mi sono appassionato a vedere come la nostra cagnolina tirava fuori queste pepite nere e con il tempo abbiamo creato la nostra prima tartufaia che ora conta più di 300 piante. Sono passati 12 anni – aggiunge -, mio padre aveva i suoi clienti e io ho ampliato questa rete e ho aperto una vera e propria azienda. Ho sempre avuto la passione per l’imprenditoria e così ho creato ITA Truffle».

«Da fine maggio – prosegue Federico Virili – ho creato le mie prime salse artigianali al tartufo: mi sono voluto differenziare dal mercato attuale creando un prodotto bio e genuino che viene dalla mia tartufaia, dunque al 100% italiano. Vorrei farmi conoscere e poi aumentare la produzione e magari aggiungere personale alla mia azienda. Il messaggio ai giovani – conclude – è di seguire le proprie passioni. Spesso non è semplice, ma bisogna crederci anche tra le difficoltà».