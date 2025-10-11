Operazione congiunta dei carabinieri del Nucleo investigativo di Terni e del Norm della Compagnia di Gubbio, nel pomeriggio di martedì 7 ottobre, nella zona di Alviano (Terni). L’attività – antidroga – ha portato all’arresto di una 25enne originaria di Roma, residente a Terni e che vive con il compagno, coetaneo, nell’Eugubino, per detenzione di droga a fini di spaccio.

L’alt per la giovane è scattato nei pressi della stazione ferroviaria di Alviano, dove i militari in borghese l’avevano notata a bordo di un’auto, mentre scambiava qualcosa con un altro ragazzo. La 25enne è stata trovata con 93 grammi di hashish, un bilancino e oltre 800 euro in contanti. Mentre l’altro che aveva incontrato – 23enne dell’Amerino – aveva con sé 76 grammi della stessa droga, appena ricevuti dalla giovane.

La perquisizione è stata poi estesa sia all’abitazione della 25enne a Terni che nel suo domicilio temporaneo di Gubbio, condiviso con il fidanzato già noto alle forze di polizia. Qui i carabinieri hanno trovato altri 120 grammi di hashish, 8 di cocaina, un bilancino e materiale per confezionare le dosi. I due giovani sono stati così arrestati mentre il 23enne dell’Amerino denunciato in stato di libertà. Gli arresti sono stati poi convalidati dai tribunali di competenza, con l’applicazione dell’obbligo di firma per la 25enne difesa dall’avvocato Roberto Chiaranti.