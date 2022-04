Giovane trovato con 190 dosi di cocaina: scatta l’arresto

Sessanta grammi di cocaina per un valore di mercato da oltre 6 mila euro. I carabinieri del Nor di Gubbio li hanno trovati in possesso di un giovane fermato lungo la SS3 Flaminia, nel territorio comunale di Gualdo Tadino: scattato l’arrestato per detenzione a fini di spaccio.

La droga e il sospetto

Al primo controllo il giovane è stato trovato con 8 grammi di cocaina con immediata denuncia. I militari in quella circostanza hanno notato un’intercapedine ricavata dietro al contachilometri e ciò ha fatto scattare l’ipotesi che avesse a disposizione ulteriore quantità di droga. Così era. In un secondo momento l’Arma ha scoperto che dimorava in un agriturismo della zona ed il pedinamento ha portato alla luce un sospetto viavai da un casolare diroccato in aperta campagna.

Il blitz

A questo punto c’è stato un blitz dei carabinieri per bloccarlo: il pusher è stato trovato con 16 confezioni sottovuoto di diverso peso per complessivi 60 grammi di cocaina, nascosti in un calzino nel casolare; la perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 740 euro in contati. La sostanza sequestrata – 190 dosi e pura al 55% – avrebbe fruttato 6 mila euro: per lui c’è l’arresto, già convalidato, e la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.