È stata presentata venerdì mattina, nella biblioteca di Arpa Umbria a Terni, la terza edizione del progetto ‘Siamo fatti della stessa aria’, promosso dai Comuni di Terni e Narni con il supporto scientifico di Arpa Umbria. L’iniziativa, nata nell’ambito dell’accordo di programma siglato nel 2018 tra Ministero, Regione Umbria e i due Comuni, si conferma come un percorso educativo pluriennale volto a diffondere conoscenze scientifiche e a incoraggiare buone pratiche ambientali tra le nuove generazioni della ‘conca ternana’.

Le due edizioni precedenti hanno coinvolto circa 60 classi e oltre mille studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Forte di questa esperienza, il programma 2025-2026 prevede una fase iniziale di formazione per i docenti, con il contributo di tecnici ed esperti di Arpa Umbria. Successivamente, tra febbraio e aprile, gli studenti prenderanno parte a laboratori ed esperimenti nella biblioteca di Arpa, allestita per l’occasione con materiali didattici, kit scientifici e una centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria resa interattiva. I temi affrontati andranno dalla qualità dell’aria alle energie rinnovabili, dal cambiamento climatico agli stili di vita sostenibili, con l’obiettivo di favorire comportamenti responsabili e ridurre l’inquinamento atmosferico urbano.

«Siamo giunti così alla terza edizione del progetto – ha detto Viviana Altamura, assessore alla scuola del Comune di Terni – convinti che la qualità dell’ambiente sia una priorità fondamentale. Grazie al supporto di ARPA vogliamo sensibilizzare gli studenti a uno stile di vita consapevole e rispettoso del territorio». Sulla stessa linea Giovanni Rubini, assessore all’ambiente del Comune di Narni: «Dalla consapevolezza delle ragazze e dei ragazzi delle nostre scuole può nascere un vero cambio di sensibilità. Arpa, con il suo approccio scientifico, è parte essenziale di questo percorso».

Il coordinatore delle attività educative di Arpa, Michele Sbaragli, ha sottolineato il riferimento all’Agenda 2030, ricordando che «per costruire un presente sostenibile bisogna partire dalle nuove generazioni». Infine, il direttore generale di Arpa Umbria, Alfonso Morelli, ha rimarcato l’importanza di far vivere agli studenti gli spazi e le attività dell’Agenzia, per renderli protagonisti del cambiamento. Il progetto si concluderà il 5 giugno 2026, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, con un evento pubblico in cui le classi presenteranno i lavori svolti a istituzioni, docenti e famiglie.