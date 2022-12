«Giovani, lavoro, formazione e welfare nel benvivere di Terni»

«Terni è in pieno ‘inverno demografico’ e per questo la Cisl di Terni guarda al futuro e al suo sviluppo». Lo fa con l’incontro ‘Quali prospettive per il benvivere’, un seminario tutto dedicato a Terni – giovedì all’Istituto tecnico economico e professionale Casagrande-Cesi di Terni – nel quale il sindacato si è confrontato con alcuni dei protagonisti del territorio per «cercare una strada, almeno progettuale, per tornare ad essere attrattivi. Per tornare ad essere quel luogo nel quale si decide di trovare un lavoro, vivere e far crescere la propria famiglia. Nell’immediato, per rispondere ai crescenti problemi economici e sociali esistenti, non basta il welfare pubblico ma è necessario integrarlo con quello aziendale e sussidiario».

Il tessuto socio-economico

Per questo, la prima parte dell’incontro è stata dedicata alla descrizione della situazione in essere: «Studiare quello che siamo per progettare Terni, una città che deve guardare al futuro e dare una prospettiva non solo ai propri giovani, ma anche a quelli che potrebbero sceglierla per venirci a vivere». Prima di tutto la fotografia, che immortala «una popolazione che diminuisce progressivamente, che invecchia e che riconosce nel proprio tessuto socio-economico sempre più persone immigrate da altri Paesi. Le famiglie aumentano complessivamente come numero, ma sono sempre più piccole e molte formate da una sola persona. Da persone che spesso decidono di non sposarsi e di non avere figli. C’è poi la popolazione attiva, quella che lavora, che diminuisce». E’ solo parte dello spaccato che si evince dall’analisi della dottoressa Simona Coccetta, responsabile dei servizi statistici del Comune di Terni.

Il futuro dei giovani e dei meno giovani

«La scelta della location, l’Istituto Casagrande-Cesi, una realtà che si compone di circa 1.200 persone, tra studenti, personale e insegnanti – ha spiegato il segretario regionale della Cisl Riccardo Marcelli – può essere sintetizzata con due parole: formazione e giovani. Binomio necessario che può dare futuro al territorio ternano. Lo slogan potrebbe essere ‘Meno Pil e più Bes, Benessere equo e sostenibile. Un futuro che si deve basare sull’offerta di lavoro ma anche di servizi, proprio per questo qualche giorno fa abbiamo presentato una road map per riuscire a dare risposte ai cittadini anche in termini di assistenza e di sanità. Se per i giovani dobbiamo pensare ad un’offerta formativa rispondente alle esigenze di un territorio, per gli over 65 non possiamo più tollerare che, per una visita diagnostica, questi si debbano sottoporre a spostamenti troppo gravosi. La sanità deve essere pubblica, di qualità e rispondente alle esigenze dei cittadini e dei territori».

Giovani, integrazione e lavoro

Giovani, anziani ma anche immigrati. Se per don Luca Andreani, coordinatore pastorale giovanile e familiare della Diocesi Terni-Narni-Amelia, «i giovani sono la vera ricchezza, e bellezza, del territorio, centrale diviene la questione dell’integrazione. Questa passa dal saper accompagnare tutti i giovani al lavoro, anche e soprattutto attraverso una formazione adeguata e rispondente alle esigenze del territorio. Come Terni potrà diventare una città giovane? Dobbiamo accompagnarli e assecondarli nei loro sogni e nella connessione con i coetanei». Gli stessi giovani che per Riccardo Befani, vicepresidente dell’Azione cattolica giovani, «devono essere protagonisti delle proprie scelte. Come fa una città, come Terni, ad essere attrattiva? Perché qualcuno dovrebbe decidere di venire a vivere proprio qua? Per questo sono necessarie le giuste decisioni della politica, offrire un tessuto sano e sicuro dal punto di vista sociale, ma soprattutto ci vuole occupazione. Il tessuto dell’area del perugino e del folignate non sono uguali a quello ternano. Se questo è una ricchezza, e lo è, dall’altra è necessario pensare a un Its ternano in modo che la formazione sia rispondente all’offerta di lavoro». Se un luogo del benvivere deve essere sicuro ed avere offerte di lavoro, «è necessario ripensare Terni anche in termini urbanistici e di sviluppo». L’architetto, professore dell’Università degli Studi di Perugia, Alessio Patalocco, ha ricordato che «dobbiamo accettare il cambiamento, sia da un punto di vista urbano che civico. Nel fare questo dobbiamo saper coinvolgere i giovani e farli sentire incisivi».

Il welfare

Premessa di questo è certamente la formazione, anche e soprattutto di alto profilo, nel rispetto della vocazione territoriale. Una territorialità che non dovrebbe portare con sé solo una proposta formativa ma anche un’offerta di welfare. «Oltre al welfare pubblico, va puntata l’attenzione anche su quello sussidiario come strumento di prossimità. Questo – ha affermato la professoressa Mariella Ursini del dipartimento scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia – deve andare di pari passo con quello pubblico e serve per riuscire a dare risposte alle vulnerabilità». Debolezze sociali che, secondo il segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti, «solo il territorio e le persone che vivono in una comunità possono riconoscere. Da qui l’importanza della rete territoriale che può cercare e dare risposte e soluzioni a una realtà in continua evoluzione. Un’evoluzione nella quale i giovani devono essere protagonisti. Dobbiamo dare risposte occupazionali ai giovani, che sono i protagonisti non del futuro ma anche del presente. A questi, inoltre, va garantita anche una pensione, in un mercato del lavoro dove sappiamo che, nella maggior parte dei casi, chi entra nel mercato del lavoro dovrà cambiare più posti di lavoro. Da questo si rende necessaria un’istruzione sempre più specifica, ma anche un percorso formativo per tutta la vita lavorativa. Per quanto riguarda l’esigenza di un Its anche a Terni, già due anni fa abbiamo fatto questa battaglia, ma siamo rimasti inascoltati. Abbiamo portato avanti questa richiesta perché siamo consapevoli delle specificità di questo territorio: a Terni, con una sola azienda, viene garantito il 25% della ricchezza umbra. In questa situazione di difficoltà, frutto del problema pandemico e dell’inflazione, ci siamo accorti che anche lavorando si può essere poveri. Con il Governo proprio in queste ore stiamo ragionando del Patto di stabilità. Alcuni dei nostri dieci punti, che la Cisl ha mosso durante la campagna elettorale, sono stati ripresi. Per questo chiediamo a livello nazionale e regionale di creare un nuovo Patto sociale, cercando di dare risposte ai lavoratori e ai pensionati. Risposte che devono arrivare in termini di recupero inflattivo ma anche in termini di servizi, come nella sanità, dove sono state messe a disposizione importanti risorse dal Pnrr. Dove sono necessarie nuove assunzioni, ciò anche per superare le liste d’attesa».