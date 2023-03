Giovani, umbre, di successo. Violetta e Flavia nella ‘top 30’ di Forbes

C’è anche una determinata e talentuosa giovane ternana nella lista dei 30 Under 30 Europe 2023 stilata dalla celebre rivista Forbes, che seleziona i ragazzi europei più promettenti in dieci diversi campi. Violetta Grimani, 27 anni, è infatti uno dei 30 nomi selezionati nella categoria finanza.

Chi è

Come spiega Forbes, Violetta a Londra si occupa di investimenti nel software, nella sicurezza informatica e in aziende tecnologiche per il gigante Kkr. «Ha lanciato anche il programma 30 Days 30 People, con cui forma per la finanza ragazzi che hanno alle spalle un’istruzione in altri ambiti». Diplomata al liceo scientifico ‘Donatelli’ di Terni con lode, ha poi ottenuto – sempre con il massimo dei voti – la laurea in economia e finanza all’università di Bologna, seguita da un master in corporate finance e banking alla Edhec Business School. Dopo un’esperienza alla Barclays Investment Bank, sempre a Londra, lavora come technology investor per Kkr dal febbraio 2021.

Ternane di successo

Ma quello di Violetta Grimani non è l’unico nome che ‘parla’ ternano nella lista di Forbes. Tra gli italiani selezionati dalla rivista c’è infatti anche Flavia Mazzanti, originari di Orvieto, già studentessa del liceo classico ‘Tacito’ di Terni e allieva dell’istituto ‘Briccialdi’, artista, architetto e imprenditrice. Oggi di base a Vienna, Flavia è inclusa nella sezione sports&games perché ha fondato, assieme a Michael Bonell, Immerea: una startup che sviluppa un gioco di realtà virtuale per utenti ciechi. «Coordina inoltre Xr Vienna, una comunità di professionisti del settore della realtà virtuale e della realtà aumentata». Ma come vengono stilate le ambite liste? Come spiega Forbes, molti ragazzi si sono candidati spontaneamente, «altri sono stati individuati da esperti dei diversi settori e da giovani selezionati negli anni scorsi». Tra i criteri considerati ci sono «la quantità di fondi raccolti, il giro d’affari delle aziende, l’impatto sociale delle loro attività, la creatività e il potenziale delle loro idee».