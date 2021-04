Giove piange Luciano Lisciarelli: «Un uomo e un amico vero»

A dare la trista notizia, sabato sera, è stata la parrocchia di ‘Santa Maria Assunta’, di Giove (Terni): «Poco fa dall’ospedale di Terni è tornato alla casa del Padre il nostro fratello e amico Luciano Lisciarelli di anni 60. Persona molto disponibile, era stato ricoverato per il Covid-19 di cui ha tanto sofferto per tanti giorni anche se se ne era liberato da poco. Tutta la comunità parrocchiale si stringe con grande affetto alla famiglia e alle persone a lui care. Gli daremo l’ultimo saluto lunedì alle ore 16».

Il dolore dell’amministrazione comunale e del sindaco

Luciano Lisciarelli, dipendente comunale, lascia due figli. Profondo il cordoglio nella cittadina del Ternano, dove il 60enne era stimato e benvoluto da tutti. Dolore che viene espresso anche dall’amministrazione comunale giovese guidata dal sindaco Marco Morresi: «Dobbiamo dare con immenso dolore una bruttissima notizia. Abbiamo poc’anzi appreso che anche il nostro caro Luciano ci ha lasciato. Non ci sono molte parole da dire. Soltanto che per noi tutti se n’è andato non solo un valido collaboratore, ma una persona amica che con qualche amministratore aveva addirittura stretto un rapporto fraterno. Ci stringiamo al dolore dei figli e della famiglia tutta». Proprio il sindaco Morresi lo ricorda come «una persona veramente solare e benvoluta da tutti, a cui non potevi non voler bene».