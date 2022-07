Giove: schianto con la moto. Muore centauro di 68 anni

Tragico incidente stradale autonomo nella prima serata di giovedì a Giove (Terni), dove un 68enne del posto – Claudio Bocci – ha perso la vita in sella alla propria motocicletta. Secondo una prima ricostruzione l’uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote lungo il rettilineo che conduce al paese, nei pressi di un distributore di carburanti, finendo a terra. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che hanno tentato di soccorrerlo, ma inutilmente: per il centauro giovese – molto conosciuto e stimato – non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. La ricostruzione della dinamica del sinistro, che non avrebbe coinvolto altri veicoli, spetta ai carabinieri del locale comando stazione, con la strada che è rimasta chiusa per il tempo necessario ai rilievi. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni per le determinazioni del caso.

Articolo in aggiornamento