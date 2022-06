Gira con ciclomotore rubato, 19enne denunciato dall’Arma

Stava girando in sella ad uno scooter, peccato che pochi giorni prima era stato rubato ad un suo connazionale. Si è imbattuto in una pattuglia dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Orvieto e per lui sono iniziati i guai: il protagonista è un 19enne di origini magrebine che, nella notte tra lunedì e martedì, è stato fermato dall’Arma all’altezza della stazione ferroviaria. Una volta accertati i fatti, il giovane è stato denunciato per ricettazione. A chiudere il cerchio la restituzione del ciclomotore al legittimo proprietario.

