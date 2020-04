In centro con un etto di cocaina: arrestato

Stava girando in centro con 110 grammi di cocaina dal valore di circa 10 mila euro e non è sfuggito alla vista degli uomini della Guardia di finanza. L’emergenza covid-19 non ferma lo spaccio ed un 33enne di origini albanesi è stato arrestato a Perugia.

La droga

L’uomo, appena sceso da un taxi, teneva nascosta la sostanza stupefacente nella giacca. Scattata la perquisizione domiciliare per vederci chiaro: le Fiamme gialle hanno trovato nell’abitazione 11 mila euro in contanti frutto dell’attività di spaccio. Manette e carcere di Capanne per lui, oltre alle sanzioni per la violazioni delle prescrizioni per il contenimento del coronavirus.