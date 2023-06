Gli chiede di abbassare la voce, reagisce colpendolo al viso: 28enne denunciato

Lesioni personali e denuncia. Si è conclusa con la denuncia l’attività della polizia di Stato di Perugia in seguito all’aggressione di un 28enne pakistano nei confronti del compagno di stanza in una struttura di accoglienza: la vittima ha raccontato agli agenti di essere stato svegliato alle 2 di notte a causa della voce alta mentre era impegnato al telefono. Alla richiesta di abbassare il tono, l’aggressore lo ha colpito con violenza al volto ed al corpo. All’indomani si è presentato in ospedale con un forte dolore: aveva l’orbita fratturata, per lui prognosi di trenta giorni. A chiudere il cerchio il deferimento dopo l’intervento della polizia.

