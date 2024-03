Goduria Futsal Ternana: trionfo con poker a Russi e promozione in A2 Elite

Match-point numero uno e la Unicusano Futsal Ternana non sbaglia. I rossoverdi vincono al pala Valli di Russi e con diversi turni di anticipo ottengono la matematica promozione in serie A2 Elite: venti minuti iniziali terminati sul punteggio di parità (1-1), poi nella ripresa le Fere soffrono un po’ ma poi allungano nella parte conclusiva del match e ottengono il successo che va a suggellare un grande percorso. Finisce 2-4 e non ci sono più chance per la seconda in graduatoria, l’Olimpia Regium, già distanziata di nove punti prima degli incontri odierni e ora a meno undici. Più lontana la Dozzese. I ragazzi di Federico Pellegrini toccano così quota 47 punti nelle 18 gare disputate finora. Goduria e festeggiamenti: «Interpretando – il commento del delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli – il pensiero di tutti gli sportivi ternani, faccio i migliori complimenti alla Unicusano Futsal Ternana, al presidente Francesco Emanuele Tonel, ai dirigenti, a mister Federico Pellegrini, alla squadra e a tutti i Tifosi per questa splendida promozione. Una cavalcata senza freni che ci ha portato ad esultare tre giornate prima della fine del campionato, un successo che si colloca tra le più grandi soddisfazioni dello sport ternano. Orgoglioso, Orgogliosi di voi. Grazie a tutti».

Condividi questo articolo su