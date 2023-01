Gravemente ferito da motozappa: salvata gamba a 50enne grazie a lungo intervento

È rimasto gravemente ferito da una motozappa ad una gamba ma, grazie ad un complesso intervento chirurgico multidisciplinare che ha coinvolto le equipe di ortopedia e chirurgia maxillo facciale, l’arto è stato salvato. È accaduto al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Oltre venti ore sono state necessarie.

Gli interventi sono stati condotti in contemporanea dall’ equipe di ricostruzione ossea del chirurgo ortopedico traumatologo, dottor Lorenzo Maria Di Giacomo, assistito dal dottor Luca Abbondanza e dottor Rosario Petruccelli, in sinergia con quella del chirurgo maxillo facciale, dottor Francesco Giovacchini, esperto in microchirurgia ricostruttiva mediante autotrapianti di tessuti rivascolarizzati. Con loro i medici anestesisti (dottoresse Giulia Ordini ed Ewa Cypko) ed il personale infermieristico (coordinatrice Stefania Naglieri). «Grazie all’integrazione multidisciplinare – spiega l’azienda ospedaliera – delle due equipe sono stati eseguiti interventi di ricostruzione dei tessuti lesionati tramite un lembo rivascolarizzato prelevato dalla coscia e successiva ricostruzione ossea con tecnica di fissazione esterna circolare. In particolare, è stato possibile effettuare il trapianto di tessuto prelevato dalla coscia del paziente e trapiantato sulla sua gamba tramite tecniche di microchirurgia ricostruttiva applicate di routine nella struttura di Chirurgia Maxillo Facciale dal dottor Giovacchini».

Sensibilità recuperata

Lo sforzo multidisciplinare delle strutture di chirurgia maxillo facciale diretta dal prof. Antonio Tullio e della clinica ortopedica diretta dal prof. Auro Caraffa «ha permesso di salvare l’arto del paziente che, dopo un periodo di degenza, ha recuperato la sensibilità alla gamba e la possibilità di deambulare».