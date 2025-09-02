Due imprenditori cinesi di 53 e 55 anni sono stati denunciati a Perugia in seguito ad un controllo in un cantiere privato in un’abitazione privata.

A muoversi i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Perugia con l’ausilio dei militari della stazione di Ponte San Giovanni e sezione radiomobile. Con loro i funzionari della vigilanza ordinaria dell’ispettorato territoriale del lavoro di Perugia: «Sono emerse gravi irregolarità», spiega l’Arma. Gli imprenditori sono «ritenuti responsabili di grave sfruttamento lavorativo (c.d. caporalato) e di altrettante gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tali da necessitare l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività del cantiere».

Nell’abitazione sono stati trovati due lavoratori di nazionalità cinese intenti ad effettuare opere di ristrutturazione, risultati essere alle dipendenze della ditta edile ed impiegati in nero. «Uno dei due identificati risultava essere anche privo del permesso di soggiorno, pertanto, al compimento delle relative previste procedure, sono stati emessi a suo carico i provvedimenti di espulsione dal territorio italiano a firma del Prefetto di Perugia». In totale ci sono ammende per violazioni da 20 mila euro circa. Impartite 16 prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza.