Green pass, scatta l’obbligo da venerdì

Ci siamo, ultime ore ‘free’ e poi alla mezzanotte di venerdì 6 agosto scatterà l’obbligo del Green pass per la consumazione al tavolo in ristoranti e bar al chiuso (non al bancone). Ma non solo: come definito nel decreto legge approvato dal governo a luglio la certificazione verde sarà necessaria – anche nelle ‘zone bianche’, come l’Umbria – per accedere a musei e mostre, assistere a spettacoli aperti al pubblico, concerti, partite di calcio, competizioni sportive in generale, partecipare ad attività al chiuso di centri culturali/sociali/ricreativi, entrare nelle palestre e nelle piscine al chiuso, in parchi tematici, accedere a fiere, sagre, convegni, congressi e ricevimenti, prendere parte a concorsi pubblici ed entrare nella sale gioco.

IL DECRETO LEGGE PER L’ESTENSIONE DEL GREEN PASS

Come richiederlo

Il Green pass si può ottenere collegandosi al sito dgc.gov.it con Spid, tessera sanitaria o documento di identità, con le App Immuni e Io, tramite il proprio fascicolo sanitario elettronico oppure chiedendo direttamente al proprio medico di famiglia, pediatra di libera scelta o in farmacia. La certificazione può essere cartacea o digitale: per averla occorre aver fatto almeno una dose di vaccino anti Covid, essere guariti dal coronavirus negli ultimi sei mesi od essere risultati negativi ad un tampone molecolare/antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

I problemi, la scuola ed i tamponi



Al centro dell’attenzione nelle ultime settimane la questione dei controlli: previste sanzioni da 400 a 1.000 sia a carico dell’esercente che del cliente in caso di violazione. Il check sarà a capo dei titolari e dei gestori dei servizi autorizzati: in casi estremi – tripla violazione in tre giorni diversi – può scattare la chiusura dell’attività da 1 a 10 giorni. A stretto giro – consiglio dei ministri in giornata – è previsto l’approvazione del decreto che renderà il Green pass obbligatorio anche per il personale scolastico, mentre i tampone per gli studenti delle scuole superiori saranno calmierati. Per quel che concerne i clienti degli alberghi che vogliono accedere a ristoranti e bar al chiuso non ci sarà l’obbligo di avere la certificazione verde.