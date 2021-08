Grifo, ecco De Luca. In campo già sabato?

Dopo l’infortunio di Manolo Gabbiadini, si temeva che la Sampdoria scegliesse di sopperire all’assenza di un attaccante in rosa togliendo dal mercato Manuel De Luca; invece la società del presidente Ferrero ha onorato il patto col Perugia, dirigendosi su altri profili (Scamacca o Inglese) e lasciando partire il centravanti svincolatosi dal Chievo, che arriva quindi agli ordini di Alvini alla vigilia della partita con l’Ascoli.

De Luca in prestito

Il Perugia ha annunciato l’affare nel pomeriggio di giovedì: accordo con la Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione. L’attaccante, nativo di Bolzano, che ha compiuto 23 anni lo scorso luglio, è cresciuto nel settore giovanile del Torino fino all’esordio in Coppa Italia il 3 gennaio 2018 contro la Juventus. Per lui 51 presenze e 9 gol in Serie B con le maglie di Virtus Entella (19 gettoni e 3 reti) e lo scorso anno Chievo Verona (32 presenze e 6 reti più un altro gol in Coppa Italia. Dal Chievo si è svincolato dopo le note vicende della società veronese per poi essere messo sotto contratto con la Samp.