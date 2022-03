Ancora un doppio giallo in pochi minuti, ancora un cartellino rosso per il Perugia (il terzo consecutivo), ancora a Kouan, che rientrava dalla squalifica ed era peraltro in diffida. Il secondo è arrivato per un braccio larghissimo mentre era in barriera. Una ingenuità. Ma c’è da dire che la direzione di gara dell’esordiente Santoro non convince. Mugugni al Curi, dopo le polemiche post Brescia. Eppure allo stadio sembrano sentirsi più i tifosi del Lecce che quelli biancorossi.

