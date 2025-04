Un controllore – ‘verificatore’ in gergo tecnico – e un conducente aggrediti. Due persone che stavano svolgendo il proprio lavoro, peraltro di notte – era poco prima della mezzanotte fra sabato e domenica – ed, evidentemente, in un contesto per nulla semplice. Qual è la Perugia notturna che si affaccia attorno alla zona di Fontivegge.

A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘ che, in un articolo di Eglie Priolo, spiega come sono andati i fatti. Ad aggredire i due sarebbe stato un gruppetto composto da una decina di giovani, senza biglietto e ‘su di giri’ forse a causa dell’alcol. Erano a bordo dell’autobus che, giunto a Fontivegge, ha lasciato le porte posteriore e centrale chiuse per consentire al controllore di verificare il possesso di biglietti e abbonamenti da parte dei passeggeri.

Quelle due porte chiuse, però, non sono andate giù al gruppetto che, prima a parole e poi con i fatti – e prima contro il controllore e poi contro l’autista intervenuto in sua difesa – se l’è presa con i due addetti. L’autista, in particolare, ha ricevuto una serie di colpi ed è rimasto ferito, tanto da necessitare dei medici del pronto soccorso di Perugia che hanno stabilito una prognosi iniziale di otto giorni.

E i giovani che con la loro violenza hanno creato il caos a bordo? Prima di prendersela con i due dipendenti BusItalia, hanno sferrato calci e pugni alle porte chiuse, specie la centrale, senza riuscire ad uscire da lì ma danneggiandole. Il resto è quanto descritto da ‘Il Messaggero‘, con le indagini delle forze dell’ordine che ora puntano a ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto e ad individuare le responsabilità.