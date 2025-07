Incidente mortale nel primo pomeriggio di venerdì nel territorio comunale di Gualdo Cattaneo, a San Terenziano. Una donna ha perso la vita dopo lo scontro tra la sua auto ed un furgone.

Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare dopo il trasporto in elisoccorso a Perugia, come riporta in prima battuta Il Corriere dell’Umbria. In ospedale anche il conducente ed il passeggero che erano nel veicolo, non in gravi condizioni. Sul posto gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Todi per gli accertamenti del caso.