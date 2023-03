Gualdo Cattaneo: uomo trovato morto. Indagini a tappeto

Tragica scoperta nella prima mattinata di lunedì nel territorio comunale di Gualdo Cattaneo. Un 48enne di origini nordafricane, dipendente di un’azienda del posto, è stato trovato senza vita di fronte alla sua abitazione nella zona di Villa Rode, fra Marcellano (Gualdo Cattaneo) e Bastardo (Giano dell’Umbria). I carabinieri della Compagnia di Todi, insieme al pubblico ministero di turno della procura della Repubblica di Spoleto, si sono attivati per far luce sull’accaduto, sentendo anche i due coinquilini del 48enne, suoi connazionali. Fra le ipotesi non viene ecluso neppure l’omicidio. L’uomo avrebbe perso la vita dopo essere caduto da una finestra.

Seguono aggiornamenti