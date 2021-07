Gualdo Tadino, positivi a cerimonia: scatta screening per tutti

La conferma di alcuni casi di positività – non destano preoccupazione per lo stato di salute – in occasione di una cerimonia tenutasi a Gualdo Tadino nei giorni scorsi e la necessità di avviare uno screening su tutti i partecipanti, diverse decine di persone: ad annunciarlo è il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, in un video pubblicato sabato pomeriggio via Facebook. È lui stesso ad aver celebrato il matrimonio in rito civile in sala consiliare. «C’è in atto la sorveglianza sanitaria per un possibile cluster».

La nota del sindaco

«In queste ore – spiega Presciutti – sono in stretto contatto con le strutture della Usl che sta effettuando uno screening su tutti i partecipanti ad una cerimonia che si è tenuta nei giorni scorsi, visto che sono stati riscontrati alcuni casi di positività al covid 19 tra gli invitati. Tutti i partecipanti sono stati posti in isolamento fiduciario, lo screening terminerà lunedì e martedì avremo il quadro definito. Ho celebrato personalmente il rito civile in sala consiliare rispettando tutte le disposizioni di prevenzione, sia in tema di distanziamento sociale che di dispositivi di sicurezza individuale e seppur non espressamente prescritto, visto che non ho partecipato al banchetto e non essendo in isolamento fiduciario, lunedì effettuerò lo stesso anche io un tampone molecolare».

La raccomandazione

Infine l’invito: «La raccomandazione che mi sento di fare di nuovo a tutti, in particolare ai più giovani, è quella di continuare ad avere comportamenti responsabili, divertitevi ma con giudizio, non abbassate la guardia e soprattutto cercate di vaccinarvi tutti prima possibile. Il vaccino è l’unica arma che abbiamo per difendere noi stessi e gli altri e dobbiamo usarla tutti prima possibile. Ricordiamoci sempre che la nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri».

