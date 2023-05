Gualdo Tadino: scontro auto-bici. Muore ciclista di 41 anni

Articolo in aggiornamento

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato a Gualdo Tadino, lungo la strada provinciale San Pellegrino. Un uomo di 41 anni della zona, in sella ad una bicicletta, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un furgoncino condotto da un commerciante gualdese. Il ciclista è stato soccorso dall’elicottero del 118 ma purtroppo per lui – troppo gravi le lesioni riportate nel violento impatto – non c’è stato nulla da fare. Alle forze dell’ordine – in particolare i carabinieri della Compagnia di Gubbio – spetta il compito di ricostruire la dinamica del tragico sinistro, finito ovviamente all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Perugia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana.