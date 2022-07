Guardea: per domare il maxi incendio, anche una colonna mobile

Aggiornamento mercoledì 20 luglio, ore 21.00: è in arrivo a Guardea una colonna mobile dei vigili del fuoco di Treviso che, già impegnata a Roma per altri interventi, è stata diretta verso l’Umbria per supportare il personale già presente sul posto, anche in ragione dell’estensione del rogo.

Un vasto incendio boschivo è divampato dalla mattinata di mercoledì a ridosso del centro abitato di Guardea (Terni) – zona strada Selvarella – ed ha visto l’intervento dei vigili del fuoco di Terni, Amelia e Spoleto – in questo caso si tratta della squadra antincendio boschiva – con tre squadre. Presente anche il direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) che coordina le operazioni, compresi i due mezzi aerei – altrettanti elicotteri – impegnati nello spegnimento dei roghi: uno della flotta aerea del Corpo nazionale e l’altro della Regione. Un altro incendio boschivo impegnativo, sempre nella giornata di mercoledì, è scoppiato ad Orvieto in zona Sette Martiri.

INCENDIO GUARDEA – LE FOTO DI MATTIA SANTORI