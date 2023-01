Guardea: si rinnova una tradizione centenaria al grido ‘Il Purgatorio te paghi!’

Una tradizione ultracentenaria che si è rinnovata anche in questi giorni – il 5 e il 6 gennaio – a Guardea (Terni). È quella nota a tutti come il ‘giro dei vecchiarelli della Confraternita del Purgatorio’. Si tratta di una questua che affonda le proprie radici nella storia popolare e religiosa del territorio, portata avanti al grido di ‘Buona Pasqua!’ e ‘Il purgatorio te paghi!’. Se l’intento ‘spirituale’ originario è quello di raccogliere donazioni in suffragio delle anime del purgatorio, quello ‘materiale’ – e nobile – è di aiutare parrocchia e parrocchiani. Infatti anticamente, al passaggio dei ‘vecchiarelli’, i cittadini donavano grano, olio, farina, tutti beni di prima necessità che univano ancora di più la comunità, in una sorta di aiuto e sostegno reciproco. Il gruppo che anche in questi giorni è sceso in strada, passando casa per casa, ha voluto mantenere ancora una volta viva questa tradizione di Guardea e della sua gente.

Condividi questo articolo su