Guasto idrico a Perugia: migliaia di persone senza acqua

Importante rottura a Perugia, domenica mattina, sulla rete idrica che dal serbatoio Bucaccio alimenta alcune migliaia di utenze dei quartieri di Madonna Alta, Fontivegge, Case Bruciate, Ferro di Cavallo e Santa Lucia. La rottura – informa Umbra Acque – «è stata registrata in corrispondenza della stazione ferroviaria di Fontivegge, rendendo estremamente difficili gli interventi di riparazione da parte dei tecnici di Umbra Acque. Le manovre gestionali in corso di esecuzione consentiranno di ridurre il disservizio alle utenze che si trovano nelle zone più elevate. I lavori di riparazione si protrarranno per tutta la giornata».

Articolo in aggiornamento