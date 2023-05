Serio incidente stradale sulla statale 219 Pian d’Assino, a Gubbio, nel pomeriggio di domenica. Un uomo di 65 anni in sella alla propria motocicletta, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. Estratto dai vigili del fuoco, è stato consegnato alle cure degli operatori del 118 e quindi trasportato in ‘codice rosso’, con l’elisoccorso, all’ospedale di Perugia. Le sue condizioni sono in corso di valutazione.

