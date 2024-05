Gubbio, corsa dei Ceri: fra svenimenti, lesioni e ricoveri è sempre super lavoro per la Usl

In aggiornamento

Il grande giorno dei Ceri, a Gubbio, come ogni 15 maggio, è anche una giornata di lavoro per i sanitari. La festa ha da sempre qualche ‘appendice’ più o meno seria, e a fare il punto è la Usl Umbria 1 in una nota. Tre i punti medici avanzati allestiti dall’azienda sanitaria, nei pressi di palazzo dei Consoli, palazzo Comunale e palazzo Pretorio, oltre ad un’equipe di soccorritori a piedi in piazza Grande e quattro ambulanze (via dei Consoli, via Savelli, largo Mastro Giorgio, piazza San Francesco). «Fino alle ore 13 – informa la Usl1 – sono stati registrati: 1 crisi epilettica, 2 sincopi, 19 svenimenti, 5 attacchi di panico, 1 politrauma, 3 traumi minori, 5 ferite medicate, 2 ipertensioni, 1 epistassi, 1 ipotensione. In totale sono stati effettuati 40 interventi sanitari di cui 5 sono stati ricoverati presso l’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino».