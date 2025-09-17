Tre uomini – due fratelli di 43 e 36 anni della provincia di Lecce e un 36enne di Gualdo Tadino – sono stati arrestati dai carabinieri di Gubbio su ordine del gip di Perugia e a seguito dell’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Perugia diretta dal procuratore Raffaele Cantone. I tre sono accusati di violenza sessuale di gruppo, lesioni personali e tentata rapina.

«L’episodio – ricostruisce l’autorità giudiziaria in una nota – risale ai primi giorni di settembre. Di notte, in piazza 40 Martiri, nel pieno centro storico di Gubbio, i tre hanno aggredito una coppia intenta a parcheggiare la propria autovettura. Mentre due degli aggressori colpivano ripetutamente l’uomo con calci e pugni, intimandogli di consegnare loro del denaro benché ne fosse privo, il terzo ha trascinato con forza la donna in una zona appartata, abusando di lei sessualmente, con il successivo intervento del fratello».

«Le urla della vittima – prosegue la procura – hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno prontamente allertato il numero di emergenza 112. L’intervento tempestivo di due pattuglie dei carabinieri ha così permesso di prestare soccorso alle vittime, successivamente affidate alle cure del personale sanitario del 118. Nonostante i tre responsabili si siano dati alla fuga prima dell’arrivo dei militari, le immediate indagini condotte dai carabinieri di Gubbio, basate su numerose testimonianze raccolte sul posto e dalla visione delle immagini di videosorveglianza comunale, hanno portato all’identificazione degli autori dei reati».

Tenuto conto delle modalità e della gravità dei fatti, la procura di Perugia ha chiesto per tutti la custodia in carcere. «Il giudice, atteso il pericolo di reiterazione dei reati, ritenuti gli indagati socialmente pericolosi e condividendo il quadro accusatorio fornito, ha disposto nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere». Il provvedimento è stato eseguito dai militari dell’Arma con traduzione negli istituti penitenziari di Terni e Spoleto.