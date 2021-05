Gubbio, esplosioni devastano edificio: muore 20enne, feriti estratti dalle macerie

Esplosioni in serie – con conseguente incendio – nel pomeriggio di venerdì presso la sede di un’azienda di Gubbio, la Greenvest, in località Canne Greche. Sarebbero almeno cinque le persone finite sotto le macerie della struttura. Un ragazzo di appena 20 anni, S.C. le sue iniziali, dipendente della ditta, è stato purtroppo trovato senza vita. Tre i feriti estratti: un altro giovane lavoratore della Greenvest (K.D. le iniziali) è stato condotto in elisoccorso, in condizioni gravi, al centro grandi ustionati dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Gli altri due – uno in ‘codice rosso’ a seguito delle ustioni riportate ed il secondo meno grave, con un trauma da schiacciamento ad un braccio – si trovano all’ospedale di Branca. Ci sarebbe – l’aggiornamento è alle ore 20.30 – ancora una persona sotto le macerie, una donna, con i soccorritori che stanno cercando di salvarla. Al lavoro i vigili del fuoco – un pompiere ha anche riportato una intossicazione da fumo nelle operazioni -, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari. Secondo una prima ricostruzione, ad esplodere sarebbe stata una bombola di gas butano.

Crollato il solaio di un’abitazione

La prima esplosione – riferisce il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia – «sarebbe avvenuta in un laboratorio dove viene trattata la cannabis ‘light’ a scopo terapeutico ed ha causato il crollo del solaio dell’abitazione sovrastante». Sul posto stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco di Gubbio, Gaifana e della centrale di Perugia con mezzi di supporto, autobotti, un’autoscala e personale Gos movimento terra. Dal 115 di Arezzo è atteso l’arrivo del nucleo Usar (‘Urban search and rescue’). Sono presenti anche il funzionario di turno, il capo turno provinciale e il comandante provinciale dei vigili del fuoco. Richiamato in servizio anche il turno delle ore 20. Estremamente rischiose le operazioni di salvataggio, con gli uomini del 115 che hanno dovuto tagliare delle travi in ferro con le mototroncatrici e divaricatori idraulici, sollevando le parti in cemento con i cuscini pneumatici. Il tutto mentre avvenivano ulteriori esplosioni, dopo quella principale che ha causato il disastro.

