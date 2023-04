Gubbio, incendio in abitazione: 58enne muore carbonizzato

Tragedia nella mattinata di venerdì a Gubbio: un uomo di 58 anni è morto a causa di un incendio divampato nella propria abitazione. A trovare il cadavere, parzialmente carbonizzato, sono stati i vigili del fuoco intervenuti sul posto, insieme al 118, in seguito alla segnalazione di fumo visto uscire dalle finestre. Il proprietario dell’abitazione era riverso a terra, ormai senza vita. L’incendio ha interessato solo l’uomo e una poltrona del soggiorno. Sono successivamente intervenuti i carabinieri del locale comando Compagnia per i primi accertamenti: dalle indagini si presume si sia trattato di un evento accidentale. Sul posto anche i militari della sezione Investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Perugia per il sopralluogo e il pubblico ministero di turno che coordina le indagini.

