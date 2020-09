Gubbio, incidente sulla Pian d’Assino: un ferito

Incidente stradale venerdì mattina lungo la statale 291 ‘Pian d’Assino’ in località Camporeggiano (Gubbio) al chilometro 36+500. Coinvolti un van ed un mezzo pesante. Il primo bilancio è di una persona – un 40enne residente a Bagno di Romagna (Forlì-Cesena) – rimasta ferita in maniera non grave, soccorsa dal 118 e condotta in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli operatori Anas, i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, gli operatori 118 di Città di Castello ed i carabinieri di Gubbio. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire soccorsi, rilievi e pulizia del fondo stradale.

Condividi questo articolo su