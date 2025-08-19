Svaligiano due appartamenti, ma vengono arrestati dai carabinieri. Il fatto è accaduto a Ferratelle di Gubbio dove tra uomini, dopo essersi introdotti in due abitazioni rubando gioielli e soldi, si sono dati alla fuga. Poche ore dopo è giunta la chiamata al 112 che segnalava i furti. In pochi attimi i carabinieri, grazie al coordinamento tra le stazioni di Gubbio, Scheggia e di Gualdo Tadino, sono riusciti a fermare e ammanettare un 30enne, un 41enne e un 36enne, tutti di origine albanese, per furto aggravato in abitazione in concorso.

I militari, infatti, hanno intercettato lungo la Statale 318 l’autovettura con a bordo i tre che non si è fermata all’alt allontanandosi a forte velocità in direzione Perugia. E’ iniziato così un rocambolesco inseguimento. L’auto è stata bloccata anche grazie all’intervento di altre due autoradio chiamate in ausilio. Due degli occupanti, il 30enne e il 41enne, sono stati immediatamente fermati, mentre il terzo uomo è riuscito a darsi alla fuga nella zona boschiva circostante, venendo comunque identificato grazie al ritrovamento dei suoi documenti all’interno dell’auto. L’uomo era già gravato da analoghi precedenti di polizia e risultava essere già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma a Roma.

I carabinieri hanno subito avviato le ricerche del fuggitivo nella zona circostante, lungo le principali arterie stradali e nella vasta area boschiva. Poche ore dopo, grazie all’ausilio anche dei militari del Nucleo forestale carabinieri di Valfabbrica, il 36enne è stato individuato a Gualdo Tadino e sottoposto a fermo per i medesimi reati contestati ai complici.

All’interno dell’auto sono stati altresì rinvenuti attrezzi idonei allo scasso, indumenti per il travisamento e parte della refurtiva sottratta e prontamente restituita ai proprietari. In sede di udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto dei tre disponendo per tutti la custodia cautelare presso il carcere di Perugia-Capanne.