Gubbio, l’orgoglio per ‘Juta’: «Lagotto romagnolo unico»

Ha da poco compiuto 4 mesi, Juta: il primo cane di razza ‘lagotto romagnolo toy’ venuto alla luce a Gubbio (Perugia), presso l’allevamento ‘Il Barone del monte Cucco’ di Maria Vetica, nella zona di Carbonesca. La cucciola – una rarità assoluta – è riconosciuta Enci con tanto di pedigree. I veterinari che l’hanno visitata, hanno assicurato che gode di ottima salute: è vispa, furbetta e molto intelligente. «Ad oggi – spiega Maria Vetica – non risulta nel territorio regionale e nazionale un lagotto simile. E per noi è un orgoglio». Per saperne di più su ‘Juta’, si può visitare la pagina Facebook ‘Allevamento lagotto romagnolo Il Barone del Monte Cucco’.

