Macchinario aggancia cavi elettrici: operaio soccorso dal 115

Disavventura senza conseguenza fisiche per un operaio nella prima mattinata di lunedì lungo la ss219 – all’altezza dell’innesto con la ss318 – in località Branca, a Gubbio. Era alla guida di un macchinario per lavorare l’asfalto quando, durante l’operazione,sono stati agganciati dei cavi elettrici posizionati sotto il bitume da rimuovere: il mezzo è andato sotto tensione e, fortunatamente, l’uomo non toccato nessuna parte metallica. In questo modo ha evitato problemi ben più gravi. I vigili del fuoco hanno creato una passerella isolata attraverso l’utilizzo di alcuni pezzi della scala italiana – di legno – e a stretto giro lo hanno fatto scendere in piena sicurezza.

Condividi questo articolo su