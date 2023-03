Maxi incidente a Gubbio: sei veicoli coinvolti, cinque feriti

Maxi incidente stradale con sei auto coinvolte nella tarda mattinata di giovedì lungo la variante 219 a Gubbio, non distante dalla zona di Padule. Fortunatamente non ha avuto conseguenze serie ed i feriti – lievi, riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia – sono stati soccorsi dal personale del 115 di Gubbio e poi consegnati alle cure degli operatori sanitari del 118. Sul posto anche le forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica e la gestione della viabilità. Al pronto soccorso di Gubbio sono finiti in cinque: «Si pensa – spiega la Usl Umbria 1 – che tre dei feriti possano essere dimessi in serata mentre gli altri due, per precauzione, saranno tenuti sotto osservazione».

