Gubbio: morta la 77enne coinvolta nel sinistro di sabato

Lo schianto – un violento scontro frontale fra due autovetture – era avvenuto nella mattinata di sabato. Una delle persone coinvolte, una donna di 77 anni di Gubbio (R.F. le sue iniziali), è purtroppo deceduta all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia dove era stata ricoverata con riserva di prognosi. Le sue condizioni erano subito apparse molto gravi ai soccorritori, in ragione dei numerosi traumi riportati.

Il sinistro era accaduto in via di Porta Romana, a San Marco di Gubbio. Immediati i soccorsi da parte degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco, con il trasporto della 77enne all’ospedale di Branca e quindi in quello perugino in ragione della gravità del quadro. Con il passare delle ore, purtroppo, la situazione è andata peggiorando e la donna non ce l’ha fatta. Nel sinistro era rimasta ferita una seconda persona – un uomo -, ricoverato in osservazione breve chirurgica all’ospedale di Branca: non è in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della polizia Locale eugubina.