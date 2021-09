Gubbio, moto contro camion: centauro 47enne perde la vita

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di giovedì, poco dopo le ore 14, lungo la strada provinciale 240 a Padule, frazione di Gubbio. Un uomo di 47 anni della zona ha perso la vita dopo essere finito con la propria moto contro un camion che procedeva nel senso di marcia opposto. Per il centauro, soccorso dagli operatori del 118, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto si sono portati i carabinieri e gli agenti della polizia Locale per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro e la gestione della viabilità. Da una prima ricostruzione, il 47enne avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote su cui era in sella, andando a schiantarsi contro il mezzo pesante, il cui conducente non è riuscito ad evitare il drammatico impatto.

Articolo in aggiornamento