Incidente stradale con danni consistenti nel primo pomeriggio di venerdì nel territorio comunale di Gubbio, all’altezza di San Marco lungo la nuova variante. Lo schianto ha coinvolto un’autovettura con la parte anteriore del veicolo semi distrutta: per la messa in sicurezza, le operazioni di soccorso del conducente e la gestione della viabilità sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Inevitabili disagi per la circolazione stradale.

