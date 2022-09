Gubbio, schianto lungo la Pian d’Assino: muore 80enne

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì lungo la strada statale 219 di Gubbio e Pian d’Assino, in provincia di Perugia. Per cause in fase di accertamento, c’è stato uno scontro che ha coinvolto tre veicoli – una Volkswagen Polo, una Toyota Yaris e una Fiat Panda – tra gli svincoli di Torre Calzolari e Padule al chilometro 12+800. In seguito allo schianto, l’uomo al volante della Polo – l’80enne A.B. residente a Padule (Gubbio) – ha perso la vita e tre persone sono rimaste ferite: due di loro sono state trasportate all’ospedale di Branca. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, la polizia Locale di Gubbio, i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale dell’Anas. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso per consentire soccorsi e rilievi.

Seguono aggiornamenti