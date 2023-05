Gubbio, scontro fra auto e moto da cross: 14enne in prognosi riservata

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato a Mocaiana (Gubbio) lungo la vecchia strada Pian d’Assino. L’impatto è stato fra un’autovettura Fiat 500X condotta da un 30enne di Gubbio ed una moto da cross con in sella un ragazzo di 14 anni della zona che, in seguito all’impatto, è finito in un terreno adiacente la carreggiata. Soccorso, è stato trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Agli accertamenti medici ha fatto seguito il ricovero con riserva di prognosi: non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Gubbio.

