Gubbio, si scontra con un’auto: grave centauro di 55 anni

Grave incidente stradale nella mattinata di sabato lungo la strada provinciale 298 Gubbio-Scheggia, a poco più di un chilometro dal bivio di Madonna della Cima. L’impatto è stato fra un’autovettura con a bordo dei turisti che si dirigevano verso Gubbio e una moto che procedeva in direzione Scheggia. In sella al motociclo, un uomo di 55 anni (G.M. le sue iniziali) che, finito a terra, è stato soccorso e trasportato in ospedale dall’elicottero del 118. Le sue condizioni – riferisce il comando provinciale dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri – sono gravi. Dopo le cure del caso al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, è stato ricoverato in prognosi riservata.

